Chemours augmente la production de matières échangeuses d'ions Nafion™ en France afin de répondre à la demande croissante du marché de production d'hydrogène propre

Le site de Chemours de Villers-Saint-Paul, en France, va investir 200 millions USD pour renforcer les initiatives mondiales de décarbonisation et accélérer l’économie de l’hydrogène

The Chemours Company (« Chemours ») (NYSE : CC), société internationale du secteur de la chimie, leader sur le marché des technologies du titane, des solutions thermiques et spécialisées et des matières à haute performance, a annoncé aujourd’hui un investissement de 200 millions USD visant à augmenter la capacité et à faire progresser la technologie de ses matières échangeuses d’ions Nafion™, leaders sur le marché. Cet investissement sera réalisé sur le site de production de Chemours à Villers-Saint-Paul, en France. L’investissement de Chemours vient s’ajouter aux efforts déployés aux États-Unis pour disposer d’une chaîne d’approvisionnement fiable et d’une capacité robuste au service de l’économie de l’hydrogène. Il répondra à la demande croissante du marché pour la production d’hydrogène propre à l’aide d’électrolyseurs à eau, le stockage d’énergie dans des batteries à écoulement et la conversion de l’hydrogène pour alimenter les véhicules à piles à combustible, tout en contribuant aux efforts européens et mondiaux pour permettre la transition vers une énergie propre. Dans le cadre de cet investissement, les capacités du site de production régional de Chemours seront développées afin de promouvoir et faire progresser les progrès technologiques et les nouveaux produits destinés à l’économie mondiale de l’hydrogène.

« Notre société a une formidable opportunité de bâtir un avenir plus durable qui passe par une transition vers des énergies plus propres. La chimie détient les clés de cet avenir et continuera à jouer un rôle important pour faire avancer l’économie de l’hydrogène », a déclaré Mark Newman, PDG de Chemours. « Chemours a choisi la France pour investir dans l’économie de l’hydrogène en raison de la forte concordance entre notre vision de la croissance durable, et le désir du gouvernement français de développer une économie de l’hydrogène fiable et solide, et l’ambition de l’Union européenne de parvenir à une transition énergétique propre basée sur les objectifs fixés par la loi européenne sur le climat. Grâce à la remarquable équipe de notre site de Villers-Saint-Paul, à la communauté environnante et à toute la région Hauts-de-France, nous allons renforcer l’impact de notre technologie de membranes échangeuses de proton Nafion™ pour contribuer à la décarbonisation à l’échelle mondiale. »

Malgré la forte croissance du déploiement des technologies de l’hydrogène vert, le développement des capacités de la chaîne d’approvisionnement de l’économie de l’hydrogène reste essentiel pour atteindre le plein potentiel de l’énergie hydrogène et répondre à la demande croissante. La technologie de membranes échangeuses de protons (Proton Exchange Membrane, PEM) Nafion™ est l’une des solutions les plus prometteuses en matière de production d’hydrogène vert. Elle offre plusieurs avantages, notamment un démarrage plus rapide, moins de composants, une empreinte plus faible, un entretien plus simple et zéro émission lorsqu’elle est couplée à une énergie renouvelable.

« Faire progresser l’économie de l’hydrogène est une formule gagnante pour le monde comme pour la planète. Mais son succès repose sur la performance des produits, l’innovation, un approvisionnement évolutif et une fabrication responsable et durable », a déclaré Denise Dignam, Présidente d’Advance Performance Materials chez Chemours. « Chemours s’est engagée à contribuer à la transition vers une économie mondiale de l’hydrogène et notre investissement à Villers-Saint-Paul soutient cette ambition. En ajoutant une capacité de production en France, nous offrons un accès direct et national pour l’Europe à nos matières échangeuses d’ions Nafion™ tout en renforçant notre capacité mondiale pour accompagner nos clients dans leur croissance et accélérer la mise en œuvre de solutions à base d’hydrogène. »

L’investissement de Chemours est dépendant de l’obtention de tous les permis et licences habituels nécessaires à la construction et à l’exploitation du site de Villers-Saint-Paul, d’une superficie de 40 hectares, qui comprendra le développement de la production d’ionomères et des membranes associées afin de fournir une capacité supplémentaire dans la chaîne d’approvisionnement des matériaux Nafion™. Cet investissement de 200 millions USD traduit l’engagement durable de Chemours en faveur d’une fabrication responsable, tout en soutenant l’objectif d'engagement de responsabilité sociale d’entreprise de Chemours à l’horizon 2030 qui consiste à générer 50 % ou plus de ses revenus à partir de produits contribuant aux objectifs de développement durable des Nations unies. En outre, l’expansion du site créera des emplois dans la région des Hauts-de-France, Chemours prévoyant environ 80 emplois à temps plein et une cinquantaine de postes en sous-traitance à long terme.

L’engagement de Chemours à promouvoir l’économie de l’hydrogène comprend également la participation et le soutien de l’entreprise à l’initiative Hydrogen Shot du ministère américain de l’énergie et à l’initiative régionale d’une plateforme d’hydrogène, ainsi que le lancement du Clean Hydrogen Partnership and Center for Clean Hydrogen avec l’université du Delaware aux États-Unis. L’entreprise est également membre actif du Hydrogen Council, d’Hydrogen Europe et de la Renewable Hydrogen Coalition.

