Le rapport montre comment les partenariats de Chemours contribuent à promouvoir la gestion environnementale et la responsabilité sociale.

The Chemours Company (« Chemours ») (NYSE: CC), une entreprise mondiale de chimie, a annoncé aujourd'hui la septième édition de son rapport annuel sur le développement durable, décrivant les progrès de l'entreprise vers l'atteinte de sa responsabilité d'entreprise2030.Objectifs d’engagement (CRC). Le rapport intitulé « Partenariat pour le progrès » montre comment Chemours adopte des partenariats pour fournir des produits innovants de manière responsable et plus durable, partager son succès avec d'autres et générer de la valeur commerciale.

« L'engagement de Chemours en faveur du développement durable et de nos valeurs est inébranlable. Nous avons réalisé des progrès significatifs par rapport aux objectifs de notre engagement en matière de responsabilité d'entreprise, en donnant la priorité aux actions qui améliorent la façon dont les gens vivent, stimulent le progrès moderne et protègent notre planète pour les générations futures », a déclaré Denise Dignam, présidente et directrice générale de Chemours. « Nous nous concentrons sur les priorités qui comptent pour notre entreprise, nos clients et nos parties prenantes, et nous intégrons pleinement le développement durable dans nos décisions et actions commerciales au sein de notre organisation. »

Chemours organise sa stratégie de développement durable et les objectifs du CRC autour de quatre piliers: leadership environnemental, innovation et solutions durables, impact sur la communauté et un meilleur lieu de travail pour tous. Inspirés par la vision de l'entreprise, ces piliers guident les actions et les décisions quotidiennes de ses employés, depuis la production et l'innovation de produits jusqu'à l'engagement des parties prenantes et de la communauté.

« Le monde moderne continue de progresser plus rapidement chaque année, ce qui entraîne à la fois des défis sociétaux et des opportunités pour créer un monde plus durable », a déclaré le Dr. Amber Wellman, directrice du développement durable de Chemours. « Le changement climatique, la disparition de la nature, les inégalités sociales et la santé publique comptent parmi les problèmes les plus urgents de notre époque, et ils nécessitent une action audacieuse et collaborative au sein de la société. Chez Chemours, nous croyons au pouvoir des partenariats pour trouver les meilleures solutions aux plus grands défis et aux opportunités qu’ils offrent pour accélérer le progrès. En travaillant ensemble et grâce aux capacités uniques de notre chimie, nous contribuons à permettre des applications importantes qui répondent à des objectifs sociétaux, tels que la transition vers une énergie propre, la stimulation de l'innovation dans les solutions de gestion thermique à faible potentiel de réchauffement climatique, le progrès de l'électronique et l'électrification des transports, la progression vers un avenir plus vert et plus inclusif, et la contribution à améliorer la vie partout dans le monde. »

Les points saillants du rapport de développement durable 2023 de Chemours comprennent:

Réalisation d’une réduction de 52 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) depuis 2018, en bonne voie pour une réduction de 60 % d’ici 2030.

Nous avons réduit de 53 % les émissions totales de produits chimiques organiques fluorés dans l'air et l'eau, dépassant ainsi la moitié de notre objectif de réduction de 99 % pour 2030.

A atteint et dépassé notre objectif de chaîne d'approvisionnement durable, en évaluant la performance en matière de développement durable de 81 % des fournisseurs en termes de dépenses, dont 24 % ont démontré une amélioration de leur performance en matière de développement durable. De plus, 85 % des fournisseurs partenaires de Chemours ont obtenu des résultats supérieurs au seuil moyen de toutes les entreprises notées par EcoVadis.

Élaboration d'un cadre avec le Wildlife Habitat Council pour mener une évaluation de la nature et mettre en œuvre une initiative fondée sur la nature à l'échelle de l'entreprise en 2024.

Investissement de 3 millions de dollars dans le Centre pour le Clean Hydrogen dans le cadre du Clean Hydrogen Partnership, qui s’efforcera de résoudre les défis liés à la création d’hydrogène propre à faible coût et à une conversion efficace de l’énergie hydrogène.

Extension de ChemFEST, notre programme de partenariat pour l'éducation STEM dans les collèges, sur cinq sites aux États-Unis et en Belgique.

A obtenu la certification Great Place to Work® dans 15 régions du monde, couvrant plus de 92 % de la main-d'œuvre mondiale de Chemours.

Des partenariats solides sont essentiels pour progresser. Découvrez comment les partenaires de Chemours contribuent à renforcer la gestion de l'environnement et la responsabilité sociale dans le rapport de développement durable 2023.

À propos de la société Chemours

The Chemours Company (NYSE : CC) est un leader mondial des technologies du titane, des solutions thermiques et spécialisées et des matériaux haute performance, fournissant à ses clients des solutions dans un large éventail de secteurs avec des produits de référence, une expertise en matière d’applications et des innovations basées sur la chimie. Nous proposons des solutions personnalisées avec une large gamme de produits chimiques industriels et spécialisés pour les marchés, notamment les revêtements, les plastiques, la réfrigération et la climatisation, les transports, les semi-conducteurs et l'électronique grand public, l'industrie générale, ainsi que le pétrole et le gaz. Nos produits phares sont vendus sous des marques de premier plan telles que Ti-Pure™, Opteon™, Fréon™, Teflon™, Viton™, Nafion™ et Krytox™. La société compte environ 6 600 employés et 29 sites de fabrication au service d’environ 2 900 clients dans environ 120 pays. Chemours est basée à Wilmington, dans le Delaware, et est cotée à la Bourse de New York sous le symbole CC.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter chemours.com ou suivez-nous sur X (anciennement Twitter) @Chemours ou sur LinkedIn.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933 et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, qui impliquent des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs présentent les attentes actuelles d’événements futurs basées sur certaines hypothèses et comprennent tout énoncé qui n’est pas directement lié à un fait historique ou actuel.Les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « estimer », « cibler », « projeter » et autres expressions similaires, entre autres, permettent généralement d'identifier les « énoncés prospectifs », qui ne sont valables qu’à la date à laquelle ces énoncés ont été faits.Ces déclarations prospectives peuvent porter, entre autres choses, sur nos progrès par rapport aux objectifs de notre engagement en matière de responsabilité d'entreprise et sur notre impact positif attendu sur les objectifs sociétaux, qui sont tous soumis à des risques et à des incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés. ou sous-entendu par de telles déclarations.Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et attentes concernant des événements futurs qui pourraient ne pas être exacts ou se réaliser, comme les prévisions pour l’ensemble de l’exercice reposant sur des modèles fondés sur des hypothèses de la direction concernant des événements futurs qui sont intrinsèquement incertains.Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives impliquent également des risques et des incertitudes qui échappent au contrôle de Chemours. Des questions hors de notre contrôle, y compris les conditions économiques générales, les conditions géopolitiques et les événements sanitaires et météorologiques mondiaux, ont affecté ou peuvent affecter nos activités et nos opérations et peuvent ou peuvent continuer à entraver notre capacité à fournir des biens et services aux clients, à provoquer des perturbations dans nos chaînes d'approvisionnement, comme par le biais de grèves, d'interruptions de travail ou d'autres événements, affectent négativement nos partenaires commerciaux, réduisent considérablement la demande pour nos produits, nuisent à la santé et au bien-être de notre personnel ou provoquent d'autres événements imprévisibles. En outre, il peut y avoir d’autres risques et incertitudes que Chemours n’est pas en mesure d’identifier pour le moment ou dont la société estime que l’incidence sur ses activités est actuellement négligeable.Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à ces différences comprennent les risques, les incertitudes et d'autres facteurs évoqués dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 et notre rapport trimestriel. Rapport sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2024. Chemours n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour toute déclaration prospective pour quelque raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

