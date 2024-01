The China Fund, Inc. est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. L'objectif d'investissement du Fonds est l'appréciation du capital à long terme, qu'il cherche à atteindre en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés dont le marché principal des valeurs mobilières se situe en République populaire de Chine (Chine) ; de sociétés dont le marché principal des valeurs mobilières se situe en dehors de la Chine, ou constituant des investissements directs en actions dans des sociétés organisées en dehors de la Chine, qui, dans les deux cas, tirent au moins 50 % de leurs revenus de biens ou de services vendus ou produits, ou ont au moins 50 % de leurs actifs, en Chine, et constituant des investissements directs en actions dans des sociétés organisées en Chine. Le fonds investit dans divers secteurs, notamment la grande distribution, les biens durables, les semi-conducteurs et les équipements de semi-conducteurs, les outils et services liés aux sciences de la vie, les banques, les boissons et l'assurance. Le gestionnaire du fonds est Matthews International Capital Management, LLC.