Le City of London Investment Trust surpasse son indice de référence chaque année

(Alliance News) - City Of London Investment Trust PLC a annoncé vendredi une valeur nette d'inventaire plus élevée, car elle s'attend à un refroidissement de l'inflation au cours du premier semestre de l'année civile 2023.

City of London IT a annoncé une valeur nette d'inventaire de 395,4 pence à la fin du mois de décembre, contre 390,9 pence au 30 juin 2022.

Sur l'ensemble de l'année 2022, la société d'investissement a affiché un rendement total de la valeur liquidative de 5,1 %, contre 20 % un an auparavant. Ce chiffre est à comparer au rendement total de la VNI de 0,3 % de son indice de référence, l'indice FTSE All-Share, qui affichait un rendement total de la VNI de 18 % il y a un an.

Toutefois, au cours des six derniers mois de 2022, le rendement de la société a été de 4,5 %, contre 5,1 % pour l'indice de référence. City of London Investment Trust a déclaré que ce résultat a été obtenu malgré "les turbulences continues sur les marchés mondiaux et une brève période de volatilité politique sans précédent au Royaume-Uni".

Pour les six mois jusqu'au 30 juin, date de clôture de son exercice financier, City of London IT a déclaré qu'elle s'attendait à une baisse de l'inflation, malgré un marché du travail tendu, des accords salariaux plus élevés et des grèves au Royaume-Uni, ce qui, selon elle, maintiendra l'inflation au-dessus des 2 % visés par la Banque d'Angleterre "pendant un certain temps".

Elle ajoute : "Cela se traduira par le maintien de taux d'intérêt élevés par rapport aux dernières années depuis 2009, tout en restant en dessous des taux plus élevés qui prévalaient avant la crise financière de 2008."

Le cabinet considère la réouverture de l'économie chinoise comme positive pour la croissance mondiale, tout en notant que la baisse des prix du pétrole et du gaz est utile.

"La prime de rendement des actions britanniques par rapport aux dépôts bancaires et aux gilts à 10 ans s'est réduite, mais les actions proposent une perspective de croissance des dividendes et peuvent donc fournir un élément de couverture contre l'inflation", a déclaré le président Laurie Magnus.

Les actions City Of London IT étaient en baisse de 0,4% à 427,49 pence chacune à Londres vendredi matin.

