City Pub Group PLC - Opérateur de pubs basé à Londres - Le chiffre d'affaires des 26 semaines se terminant le 25 juin a augmenté de 21% par rapport à l'année précédente, passant de 26,1 millions de livres sterling à 31,7 millions de livres sterling. Cependant, City Pub passe d'un bénéfice de 77 000 GBP à une perte avant impôts de 815 000 GBP. Les dépenses administratives ont augmenté de 24 %, passant de 19,4 millions de livres sterling à 24 millions de livres sterling, ce qui a nui au résultat net de City Pub. "L'entreprise a continué à renforcer sa position financière et les affaires sont restées solides. Et ce, malgré les mauvaises conditions météorologiques de juillet et de début août et la poursuite des grèves de trains. Le groupe bénéficie de l'un des niveaux d'endettement les plus bas de tout le secteur de l'hôtellerie, avec une dette nette de seulement 8 millions de livres sterling, ce qui le place dans une position très solide pour tirer parti d'opportunités sur le marché à des prix appropriés. Tout en continuant à nous concentrer sur la croissance organique, nous sommes actuellement en train de négocier un certain nombre d'acquisitions", explique City Pub. La société affirme que le second semestre, qui est traditionnellement une période plus forte, bénéficiera des événements sportifs, notamment de la coupe du monde de rugby.

Real Good Food PLC - Entreprise de décoration de gâteaux basée à Liverpool, Angleterre - Au cours de l'exercice clos le 31 mars, les recettes ont diminué de 20 %, passant de 40,4 millions de livres sterling à 32,4 millions de livres sterling, en raison de "vents contraires macroéconomiques". La perte avant impôts de Real Good Food se réduit à 9,0 millions de livres sterling, contre 19,0 millions de livres sterling. L'année précédente, la société avait comptabilisé une dépréciation du goodwill de 16,1 millions de livres sterling. "Les conditions du marché restent difficiles. Nous commençons cependant à voir les volumes se reconstituer lentement dans certains segments. Au cours des derniers mois, notre performance commerciale a été affectée par notre position de trésorerie serrée, mais nous améliorons progressivement notre situation à mesure que la saison d'automne, plus chargée, démarre. Après cinq mois d'activité, la demande est supérieure à celle de l'année dernière et, bien que les ventes soient restées globalement les mêmes en raison des contraintes de trésorerie, [les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sont] meilleurs", ajoute l'entreprise. Real Good Food affirme que ses "réformes radicales" ont transformé l'entreprise. Son plan de redressement comprenait des "remises à zéro significatives des prix" des produits, ainsi que des plans visant à "améliorer les processus commerciaux et à créer des méthodes de travail plus intelligentes dans l'ensemble de l'entreprise".

CT Automotive Group PLC - fournisseur de composants intérieurs pour automobiles - Les recettes du premier semestre clos le 30 juin ont augmenté de 26 % pour atteindre 68,2 millions d'USD, contre 54,2 millions d'USD l'année précédente. CT enregistre un bénéfice avant impôt de 1,3 million d'USD, contre une perte de 9,0 millions d'USD l'année précédente. CT ajoute : "Nous sommes encouragés par la stabilisation des volumes de commandes, des prix et des modèles d'inventaire depuis le début de l'exercice 23 et avons entamé le second semestre 2023 avec une bonne visibilité." Selon CT, même si l'incertitude demeure, certains signes indiquent que les problèmes de chaîne d'approvisionnement pour les fabricants d'équipements d'origine s'améliorent.

Clean Power Hydrogen PLC - Société de technologie et de fabrication d'hydrogène vert basée à Doncaster, en Angleterre - Ne déclare aucun revenu pour les six mois se terminant le 30 juin, inchangé par rapport à l'année précédente. La perte avant impôts de Clean Power s'est creusée pour atteindre 2,1 millions de livres sterling, contre 1,1 million de livres sterling un an plus tôt. Les dépenses administratives totales ont pratiquement doublé, passant de 1,2 million de livres sterling à 2,3 millions de livres sterling. L'entreprise ne prévoit pas de "revenus significatifs" en 2023, car elle a rencontré des retards dans la livraison d'un électrolyseur sans membrane.

Life Science REIT PLC - Fonds d'investissement immobilier londonien axé sur les sciences de la vie - La valeur de l'actif net IFRS par action à la fin du semestre au 30 juin diminue de 1,6 % à 89,8 pence, contre 91,3 pence à la fin du mois de décembre. Les actifs corporels nets EPRA par action diminuent de 2,9 %, passant de 90,0 pence à 87,4 pence. Life Science REIT maintient son dividende semestriel à 1,0 pence par action. Ses revenus immobiliers bruts augmentent de 36% d'une année sur l'autre, passant de 5,6 millions de livres sterling à 7,6 millions de livres sterling, bien que son bénéfice avant impôts diminue de 23%, passant de 6,9 millions de livres sterling à 5,3 millions de livres sterling. Les gains de juste valeur sur les immeubles de placement chutent de 48 % en glissement annuel, passant de 5,8 millions de livres sterling à 3 millions de livres sterling. "Alors que le contexte macro-économique a été difficile pour l'immobilier, la performance opérationnelle du REIT renforce notre conviction dans ses marchés qui sont caractérisés par une offre restreinte, une demande résiliente et, par conséquent, des loyers en hausse", déclare Simon Farnsworth, directeur général du conseiller en investissement de la société, Ironstone Asset Management Ltd.

Aquis Exchange PLC - Opérateur de marchés financiers basé à Londres, comprenant la plate-forme paneuropéenne de négociation d'actions Aquis Markets et le marché britannique des sociétés de croissance Aquis Stock Exchange - Le revenu net du premier semestre clos le 30 juin a augmenté de 17 % en glissement annuel, passant de 8,3 millions de livres sterling à 9,7 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a bondi de 64 %, passant de 699 000 GBP à 1,1 million GBP. L'Aquis Stock Exchange a enregistré cinq nouvelles inscriptions au cours de la période, "en dépit de conditions de marché difficiles et de faibles admissions sur l'ensemble du marché". Le directeur général, Alasdair Haynes, a déclaré : "Malgré des conditions de marché difficiles, nous restons positifs quant au potentiel à long terme de l'Aquis Stock Exchange, qui reste rentable. Alors que l'incertitude économique continue d'affecter tous les acteurs du marché, nous sommes heureux de poursuivre notre croissance, de réaliser des progrès stratégiques et de créer de la valeur pour nos actionnaires. Le début de l'année 2023 a été positif, avec une croissance continue du chiffre d'affaires dans toutes les divisions, et les transactions restent conformes aux attentes du conseil d'administration pour l'ensemble de l'année."

