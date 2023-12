The City Pub Group PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui est engagée dans la gestion et l'exploitation de débits de boissons. La société possède et exploite 54 pubs haut de gamme dans le sud de l'Angleterre et au Pays de Galles. Son portefeuille se compose de pubs gérés en pleine propriété, qui proposent une gamme de boissons et de plats adaptés à chacun de leurs clients. Ses pubs comprennent The Cat & Mutton, The Althorp, Bath Cider House, The Petersfield, Aragon House, The Bridge, Bath Brew House, The Belle Vue, Bow Street Tavern, Old Fire House, Potters, Damson & Wilde, The Cock & Bottle, The Cork, The Hoste, King Street Brew House, The Lighthouse, King's house, Market House, The Mill, Simmons Bateman Street, The Plough, The Plough est un pub loué à bail situé sur le Cornmarket dans le centre d'Oxford. The Hoste est un hôtel et un spa comprenant environ 62 chambres de charme, des restaurants et un vieux bar.

Secteur Restaurants et bars