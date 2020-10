Coca-Cola : reprise solide, le Crédit Suisse reste à l'achat

07/10/2020 | 10:36

Alors que le rythme de reprise apparaît solide, le Crédit Suisse estime que le CA organique de Coca-Cola devrait se limiter à une baisse de 1,5% au 3e trimestre quand le consensus actuel prévoyait un recul de 4,8%.



Après une baisse en juillet, la reprise s'est accélérée aux mois d'août et septembre, analyse le broker.

Dans ce contexte, le Crédit Suisse identifie toutefois deux risques majeurs : les restrictions commerciales sur les marchés européens ainsi que la possible dépréciation de certaines devises.



Le Crédit Suisse maintient finalement sa recommandation d'achat (outperform) avec un objectif de cours de 2550 p.





