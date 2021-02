COCA-COLA : bat le consensus

Coca-Cola a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le géant mondial du soda a précisé que ses ventes s'étaient montrées résistantes dans un environnement incertain. Cependant, il reconnaît des pressions en décembre et au début de 2021 en raison de la résurgence de la pandémie. Le bénéfice net est ressorti au quatrième trimestre 2020 à 1,46 milliard de dollars, ou 34 cents par action, contre 2,04 milliards, ou 47 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 47 cents. Les analystes tablaient sur 42 cents.



Le chiffre d'affaires a reculé de 5% à 8,61 milliards, contre un consensus de 8,6 milliards. Pour 2021, le groupe table sur un BPA, hors éléments exceptionnels, en hausse de près de 10%. Le consensus vise +7,7%.