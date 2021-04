COCA-COLA : dépasse les attentes

Coca-Cola a présenté une performance meilleure que prévu. Au premier trimestre, le numéro un mondial des sodas a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 2,245 milliards de dollars, soit 52 cents par action contre respectivement 2,775 milliards de dollars et 64 cents, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 55 cents, dépassant de 5 cents les anticipations des analystes. Les revenus ont augmenté de 5% à 9 milliards de dollars, à comparer au consensus de 8,68 milliards.



La croissance interne du groupe a atteint 6% et les ventes en volumes sont stables.



James Quincey, PDG de The Coca-Cola Company a déclara : "Nous sommes encouragés par l'amélioration de nos activités, en particulier sur les marchés où la disponibilité des vaccins augmente et où les économies s'ouvrent, et nous restons confiants dans nos prévisions pour l'année."



Cette année, le concurrent de Pepsi-Cola cible une croissance interne comprise entre 5% et 10% et un bénéfice par action ajusté en progression de 5% à 15% par rapport au 1,95 dollar de 2020.