(Alliance News) - Les actions londoniennes devraient s'inscrire dans le rouge à l'ouverture du marché vendredi, ne parvenant pas à capitaliser sur les gains liés à l'intelligence artificielle observés sur d'autres marchés boursiers mondiaux.

À la suite d'une série de résultats impressionnants, les actions de Nvidia ont grimpé de 16 %, ajoutant environ 250 milliards de dollars à sa capitalisation boursière, établissant ainsi un nouveau record quotidien de hausse. Le Dow Jones et le S&P 500 ont ainsi atteint de nouveaux sommets, tandis que le Nasdaq a clôturé tout près de son record historique. L'indice européen Stoxx 600 et l'indice tokyoïte Nikkei 225 ont également atteint des sommets jeudi.

"L'humeur joyeuse des marchés boursiers mondiaux a été complètement découplée de l'humeur morose de l'espace souverain. Les rendements américains à 2 et 10 ans ont augmenté hier parce que d'autres membres de la Réserve fédérale ont mis en garde contre une réduction trop précoce et trop importante des taux américains", a noté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Trois responsables de la Fed ont appelé à la patience sur les réductions de taux d'intérêt jeudi, l'un d'entre eux suggérant qu'ils voulaient voir "au moins deux mois supplémentaires de données sur l'inflation" avant de décider quand commencer à abaisser les taux.

"Les données plus solides que prévu sur l'industrie manufacturière et l'immobilier hier sont une preuve supplémentaire que l'économie américaine n'a pas nécessairement besoin d'une baisse des taux dans l'urgence", a ajouté M. Ozkardeskaya.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 1,7 points à 7 682,79

Hang Seng : en baisse de 3,77 points à 16 739,18

Nikkei 225 : les marchés financiers japonais sont fermés pour cause de jour férié

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,4% à 7 643,60

DJIA : clôture en hausse de 1,2% à 39 069,11

S&P 500 : clôture en hausse de 2,1% à 5 087,03

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 3,0% à 16 041,62

EUR : en hausse à 1,0826 USD (1,0817 USD)

GBP : en hausse à 1,2666 USD (1,2641 USD)

USD : stable à JPY150.58 (JPY150.53)

OR : baisse à 2 020,62 USD l'once (2 022,91 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 83,19 USD le baril (83,33 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

10:00 CET Résultats de l'enquête sur les attentes des consommateurs dans la zone euro

10:00 CET Allemagne : climat des affaires Ifo

La facture énergétique moyenne des ménages britanniques devrait atteindre son niveau le plus bas en deux ans à partir d'avril, après que l'Ofgem a abaissé son plafond de prix en réponse aux prix de gros. L'organisme de régulation a annoncé qu'il abaissait son plafond de prix de 12,3 %, passant de 1 928 GBP pour un ménage moyen à double combustible en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles à 1 690 GBP, soit une baisse de 238 GBP sur un an ou d'environ 20 GBP par mois. L'Ofgem a déclaré que cette baisse permettrait aux prix de l'énergie d'atteindre leur niveau le plus bas depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, qui a provoqué un pic sur un marché de gros de l'énergie déjà turbulent, entraînant une hausse des coûts pour les fournisseurs et les clients.

La confiance des consommateurs britanniques a stagné après des mois de positivité, l'inflation persistante ayant conduit les ménages à limiter leurs dépenses, selon les chiffres. L'indice de confiance des consommateurs de GfK a chuté de deux points pour atteindre moins 21 en février, bien que les prévisions concernant les finances personnelles pour les 12 prochains mois soient restées inchangées et soient 18 points plus élevées qu'à la même époque l'année dernière. Cette baisse survient alors que les ménages sont confrontés à une nouvelle série d'augmentations des coûts essentiels, l'inflation alimentant les hausses de prix en milieu de contrat pour des services tels que la téléphonie mobile et l'accès à l'internet à haut débit, et les réhypothèques se faisant de plus en plus rares. La confiance dans l'économie générale au cours des 12 prochains mois a chuté de trois points pour atteindre moins 24, bien qu'elle reste supérieure de 19 points à ce qu'elle était il y a un an.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Barclays relève l'objectif d'InterContinental Hotels à 8.400 (6.600) pence - 'equal weight' (poids égal)

Barclays ramène Domino's Pizza à 'equal weight' (surpondération) - objectif de cours de 400 (460) pence

Barclays relève Breedon à "surpondérer" (equal weight) - objectif de cours 450 (380) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Standard Chartered a annoncé un nouveau rachat d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars, tout en annonçant une hausse à deux chiffres de ses bénéfices pour 2023. En 2023, la banque basée à Londres et axée sur l'Asie a enregistré un revenu d'exploitation de 18,02 milliards de dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport aux 16,32 milliards de dollars de l'année précédente. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 2,4 %, passant de 7,59 milliards d'USD à 7,77 milliards d'USD, tandis que les revenus non nets d'intérêts ont bondi de 17 %, passant de 8,73 milliards d'USD à 10,25 milliards d'USD. Les dépréciations de crédit ont chuté de 39 %, passant de 836 millions d'USD à 508 millions d'USD, tandis que les dépréciations de goodwill et autres ont grimpé de 439 millions d'USD à 1,01 milliard d'USD. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 19 %, passant de 4,29 milliards d'USD à 5,09 milliards d'USD. La marge d'intérêt nette s'est établie à 1,67 %, soit un peu plus que les attentes du consensus (1,66 %), et s'est améliorée par rapport à la marge de 1,41 % enregistrée en 2022. Son rendement sous-jacent sur les capitaux propres corporels s'est amélioré, passant de 7,7 % à 10,1 %. StanChart a proposé un dividende final de 0,21 USD par action, ce qui porte le total annuel à 0,27 USD, soit une augmentation de 50 % par rapport au paiement de 18 cents de l'année précédente. Elle a également annoncé un projet de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard d'USD, qui devrait débuter "prochainement". Pour l'avenir, l'entreprise prévoit une augmentation du résultat d'exploitation comprise entre 5 % et 7 % pour la période 2024-2026, et autour de la limite supérieure de cette fourchette en 2024. Les actions de StanChart étaient en hausse de 2,4 % à Hong Kong vendredi après-midi.

ENTREPRISES - FTSE 250

Chemring a fait une mise à jour avant son assemblée générale annuelle. Le fournisseur de produits et services technologiques pour les marchés de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité a déclaré que ses prévisions pour l'exercice 2024 restaient inchangées. Il a souligné un "environnement d'incertitude géopolitique accrue" qui fournit une toile de fond positive pour ses produits de niche. "Les perspectives des marchés mondiaux de la défense sont de plus en plus solides, avec une croissance continue attendue au cours de la prochaine décennie. Cette visibilité croissante, associée à la flexibilité offerte par le bilan solide du groupe, donne au conseil d'administration la confiance nécessaire pour continuer à investir dans l'avenir, en équilibrant les performances à court terme avec la croissance à plus long terme et la création de valeur", a déclaré Chemring. Son directeur général, Michael Ord, a noté que des conditions météorologiques difficiles ont affecté les activités de certains de ses sites de production, ce qui a augmenté le poids du second semestre, mais que l'exercice en cours "se poursuit globalement selon les prévisions".

AUTRES ENTREPRISES

Coca-Cola Europacific Partners a annoncé ses résultats pour 2023, tout en concluant l'achat de Coca-Cola Beverages Philippines. Le partenaire d'embouteillage de Coca-Cola, qui opère dans 29 pays, a déclaré que le chiffre d'affaires avait augmenté de 5,5 % en glissement annuel pour atteindre 18,30 milliards d'euros, contre 17,32 milliards d'euros, tandis que le bénéfice avant impôt a augmenté pour atteindre 2,20 milliards d'euros, contre 1,96 milliard d'euros. Elle a augmenté son dividende de 9,5 %, à 1,84 euro par action. Pour l'avenir, elle prévoit une croissance du chiffre d'affaires comparable d'environ 4 % en 2024. "Nous restons confiants dans l'avenir et continuons à investir à long terme. Un dividende record au cours de l'exercice 23 et notre récente inclusion dans le Nasdaq 100, combinés à nos prévisions pour l'exercice 24, démontrent la force de notre entreprise et notre capacité à offrir une valeur continue aux actionnaires", a déclaré le PDG Damian Gammell. En outre, CCEP, aux côtés d'Aboitiz Equity Ventures, a confirmé avoir finalisé l'acquisition de Coca-Cola Beverages Philippines.

Allianz a annoncé un bénéfice annuel record, aidé par les bonnes affaires de l'assureur aux États-Unis, et a dévoilé un nouveau rachat d'actions. Pour l'ensemble de l'année 2023, le volume d'affaires total a augmenté de 5,5 %, passant de 153,32 milliards d'euros à 161,70 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de l'assurance a augmenté de 4,9 %, passant de 86,99 milliards d'euros à 91,25 milliards d'euros. Le bénéfice net a augmenté de 32 % pour atteindre 9,03 milliards d'euros en 2023, contre 6,86 milliards d'euros en 2022. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 6,7 %, passant de 13,81 milliards d'euros à 14,75 milliards d'euros. Allianz a attribué la croissance de son chiffre d'affaires en 2023 à la "forte croissance" de sa branche vie/santé aux États-Unis. Elle a également noté des "effets positifs sur les prix et les volumes" dans l'assurance dommages. Allianz a augmenté son dividende annuel de 21 %, passant de 11,40 euros à 13,80 euros par action. En outre, elle a annoncé jeudi un nouveau rachat d'actions d'un montant de 1 milliard d'euros. À l'horizon 2024, elle vise un bénéfice d'exploitation de 14,8 milliards d'euros, plus ou moins 1 milliard d'euros.

