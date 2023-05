Coca-Cola HBC revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires

Coca-Cola HBC AG - Partenaire d'embouteillage de boissons non alcoolisées de Coca-Cola Co, basé à Steinhausen, en Suisse - Organise une journée des investisseurs jeudi pour la première fois depuis 2019. Déclare que depuis lors, il a "recentré les ressources pour renforcer les capacités de croissance de base". Annonce lors d'un événement à Rome qu'elle a mis à jour ses objectifs financiers à moyen terme. Coca-Cola HBC dit qu'elle vise maintenant une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 6 à 7 %, contre un objectif précédent de 5 à 6 %. Elle vise une augmentation annuelle moyenne de la marge organique du bénéfice avant intérêts et impôts de 20 à 40 points de base. La société affirme qu'elle reste attachée à un dividende progressif, avec un ratio de distribution de 40 à 50 % du bénéfice par action.

Coca-Cola HBC dit qu'elle reste confiante dans les prévisions pour 2023 qu'elle a énoncées dans sa mise à jour commerciale du premier trimestre au début de ce mois. Il s'agissait d'une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à l'objectif de croissance moyenne de 5 % à 6 % de la société en temps utile et d'une croissance organique du bénéfice net dans la partie supérieure d'une fourchette négative de 3 % à positive de 3 %.

Cours actuel de l'action : 2 386,00 pence, en baisse de 4,5 % à Londres tôt jeudi.

Variation sur 12 mois : + 36 %.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.