Coca-Cola : JPMorgan adopte une recommandation positive

JPMorgan a relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer et son objectif de cours de 59 dollars à 63 dollars sur Coca-Cola. Le bureau d'études justifie sa décision par trois motifs. Il pense que le dynamisme du chiffre d'affaires se renforcera en 2022 grâce à la réouverture et aux prix. Par ailleurs, la rentabilité est relativement moins affectée par les pressions sur les coûts car la forte valeur de la marque permet une faible élasticité des prix.



Enfin, la valorisation est attrayante par rapport à sa moyenne historique et à ses pairs, même en tenant compte du risque d'une issue négative du litige avec l'administration fiscale.