Coca-Cola : clôture de l'enquête préliminaire de l'UE

La Commission européenne annonce avoir décidé de clore son enquête préliminaire au sujet des pratiques anticoncurrentielles potentielles de The Coca-Cola Company et de ses embouteilleurs, Coca-Cola Europacific Partners et Coca-Cola Hellenic.



La Commission craignait que Coca-Cola et ses embouteilleurs n'aient abusé de leur position dominante en accordant une série de rabais conditionnels aux détaillants dans un certain nombre d'États membres dans le but d'empêcher l'entrée ou d'entraver l'expansion de nouvelles boissons sur le marché.



Sur la base des éléments de preuve recueillis, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs pour poursuivre l'enquête.



La Commission précise toutefois que la clôture de l'enquête ne signifie pas que le comportement en question est conforme aux règles de concurrence de l'UE et assure qu'elle restera vigilante quant aux pratiques commerciales sur les marchés européens.



