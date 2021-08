Coca-Cola : départ du doyen du conseil d'administration

Coca-Cola a annoncé mardi le départ de son conseil d'administration d'Herbert A. Allen après 39 ans de bons et loyaux services au sein de l'organe de direction du fabricant de boissons gazeuses.



Allen, aujourd'hui âgé de 80 ans, est le directeur général d'Allen & Co., une société d'investissement new-yorkaise très présente dans les secteurs des médias, du divertissement et de la technologie.



Il était entré au conseil d'administration de Coca-Cola en 1982, lorsque Roberto Goizueta en était encore le PDG. L'administrateur a ainsi vu se succéder pas moins de cinq présidents au cours de ses mandats successifs.



Avec le départ d'Allen, le conseil du groupe américain ne compte plus que 11 membres.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.