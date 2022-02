Coca-Cola et PepsiCo soutenus par la hausse des prix

New York (awp/afp) - Coca-Cola et PepsiCo ont vu leurs ventes de boissons non alcoolisées et snacks encore progresser en fin d'année 2021, soutenues par la hausse de leurs tarifs, mais ont prévenu que l'inflation, dans le transport ou les matières premières, pesait sur leurs performances.

Coca-Cola a vu son chiffre d'affaires progresser de 10% au quatrième trimestre 2021, à 9,5 milliards de dollars, et de 17% sur l'ensemble de l'année, à 38,7 milliards, détaille le groupe dans un communiqué.

Ses ventes en dehors de la maison, au cinéma, dans les restaurants ou les stations-service, sont enfin revenues au-dessus de leur niveau d'avant la pandémie en fin d'année, a-t-il souligné.

Et le groupe a pu compter sur la croissance des ventes de Coca-Cola Zero et de boissons destinées aux sportifs.

Son bénéfice net a bondi de 66% au quatrième trimestre, à 2,4 milliards de dollars, et de 26% sur l'année 2021, à 9,8 milliards.

Pour 2022, le groupe s'attend à une hausse de son chiffre d'affaires de 7% à 8% à périmètre constant.

Coca-Cola prévoit parallèlement des effets de change négatifs et un impact à hauteur d'environ 5% de la hausse des prix des matières premières. Il anticipe une hausse de 5% à 6% de son bénéfice ajusté par action et hors éléments exceptionnels.

PepsiCo, de son côté, a vu son chiffre d'affaires progresser de 12%, à 25 milliards de dollars, au quatrième trimestre 2021, tandis que son bénéfice net reculait de 28%, à 1,3 milliard de dollars.

Le groupe a relevé le prix de certains de ses produits. Mais dit aussi a vu augmenter le prix des transports, des matières premières - comme l'huile de cuisson pour ses chips -, et d'emballage.

Comme Coca-Cola, PepsiCo a augmenté ses dépenses de marketing.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 13%, à 79 milliards de dollars, et son bénéfice net a progressé de 7%, à 7,6 milliards.

Pour 2022, PepsiCo s'attend à une hausse de son chiffre d'affaires à périmètre constant de 6%, contre 10% l'an dernier, et à une hausse de son bénéfice par action hors éléments exceptionnels de 6,5%.

Après la publication de leurs performances financières, l'action de Coca-Cola prenait 1,1% et celle de PepsiCo 0,2% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York.

afp/ck