Coca-Cola : mise à jour des objectifs annuels

Coca-Cola annonce mettre à jour ses objectifs annuels, s'attendant désormais à une croissance du BPA comparable de 14 à 15% en données comparables et hors effets de changes, ainsi qu'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 12 à 13%.



Toujours en données comparables, au deuxième trimestre, le géant des sodas a vu son BPA augmenter de 4% pour atteindre 0,70 dollar, avec une marge opérationnelle en recul d'un point à 30,7% pour des revenus en croissance de 12% à 11,3 milliards de dollars.



En organique, ses revenus ont augmenté de 16%, performance 'solide dans tous les segments opérationnels' et qui se compose d'une croissance de 12% du prix/mix ainsi que d'une croissance de 4% des ventes en volume.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.