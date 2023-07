Coca-Cola : relèvement des objectifs annuels

Aujourd'hui à 13:16 Partager

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Coca-Cola relève ses objectifs pour l'ensemble de 2023, visant désormais une hausse du BPA comparable de 5 à 6% (et non plus de 4 à 5%), et une croissance organique du chiffre d'affaires de 8 à 9% (et non plus de 7 à 8%).



Sur le deuxième trimestre, son BPA comparable (non-GAAP) a augmenté de 11% à 0,78 dollar, avec une marge d'exploitation non-GAAP améliorée à 31,6%, contre 30,7% sur la même période de l'année précédente.



A 12 milliards de dollars, les revenus du géant des sodas se sont accrus de 6%, avec une croissance organique de 11% portée essentiellement par des effets prix et mix qui ont représenté 10 points de pourcentage.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.