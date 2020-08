Coca-Cola : réorganisation stratégique et postes supprimés

28/08/2020 | 14:02

Coca-Cola annonce une réorganisation stratégique, avec la création de neuf nouvelles unités opérationnelles concentrées sur les réalisations au plan régional et local, travaillant étroitement avec cinq équipes marketing mondiales réparties par catégories de produits.



Ces changements structurels s'accompagneront d'une réallocation de ressources avec un plan de suppressions de postes volontaires et involontaires, plan qui représenterait selon le géant des sodas, des dépenses allant d'environ 350 à 550 millions de dollars.



Un programme de départs volontaires sera d'abord proposé à environ 4.000 employés en Amérique du Nord qui sont arrivés au sein du groupe le plus récemment, puis un programme similaire sera présenté dans de nombreux pays à l'international.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.