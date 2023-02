Coca-Cola : stabilité du BPA au 4e trimestre

Coca-Cola publie au titre des trois derniers mois de 2022 un BPA stable à 0,45 dollar en données comparables (non GAAP), malgré une marge d'exploitation comparable de 22,7% contre 22,1% sur la même période de 2021.



Les revenus nets du géant des sodas se sont accrus de 7% pour atteindre 10,1 milliards de dollars, tirés par une croissance organique de 15%, comprenant un effet prix/mix de 12% et une augmentation de 2% des volumes.



Pour 2023, Coca-Cola s'attend à générer une croissance du BPA en données comparables de 4 à 5%, par rapport aux 2,48 dollars engrangés en tout en 2022, ainsi qu'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 7 à 8%.



