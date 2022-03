Coca-Cola : suspend ses activités en Russie

Coca-Cola a annoncé dans la soirée d'hier la suspension de ses activités en Russie, rejoignant la liste qui ne cesse de grandir des multinationales se mettant en retrait du marché russe.



Dans un communiqué, le géant américain des boissons non-alcoolisées se dit 'de tout coeur avec celles et ceux qui endurent les effets inadmissibles des événements tragiques en Ukraine'.



Le groupe basé à Atlanta précise qu'il a l'intention de continuer à surveiller et à analyser la situation, à mesure que celle-ci évolue.



De nombreux groupes internationaux de la trempe de H&M, Visa, Intel ou encore Ferrari ont annoncé au cours des dernières semaines qu'ils avaient décidé de suspendre leurs activités en Russie afin de se conformer aux sanctions américaines et européennes prononcées contre Moscou.



