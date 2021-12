Coca-Cola : une nomination au conseil d'administration

Le géant américain des boissons non-alcoolisées Coca-Cola a annoncé mardi la nomination du banquier d'affaires Herbert Allen, troisième du nom, en tant que membre de son conseil d'administration.



Herbert Allen III, âgé de 54 ans, va succéder à ce poste à son propre père, Herbert Allen Jr., qui avait annoncé plus tôt cette année son intention de quitter le conseil du groupe après 39 ans en qualité d'administrateur.



Herbert Allen III travaille avec son père au sein d'Allen & Co., une banque d'affaires new-yorkaise qui s'est spécialisée dans les secteurs des médias, du divertissement et des technologies.



