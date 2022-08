Coca-Cola : une nouvelle responsable pour l'Amérique du Nord

Coca-Cola a annoncé mardi que Jennifer Mann, une cadre maison affichant 25 ans d'expérience, deviendrait responsable de sa branche opérationnelle en Amérique du Nord à compter du 1er janvier 2023.



Elle succédera à Alfredo Rivera, âgé de 61 ans, qui avait réussi à restructurer cette région hautement stratégique à l'origine de plus d'un-tiers du chiffre d'affaires total du groupe, depuis sa nomination en août 2020.



Ce dernier continuera d'assurer un rôle de consultant pour le producteur de sodas jusqu'en mars 2023.



Mann, âgée de 49 ans, est actuellement la présidente de Global Ventures, la division qui regroupe les acquisitions et les marques périphériques de Coca, telles que l'enseigne de cafés Costa Coffee ou la prise de participation dans les boissons énergisantes Monster Beverage.



