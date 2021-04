Costa Coffee lorgne sur la Suisse

Zurich (awp) - La chaîne britannique Costa Coffee, aux mains de Coca-Cola, veut s'implanter en Suisse. Elle planifie l'ouverture d'une dizaine de cafés d'ici trois à cinq ans.

Costa Coffee, racheté en 2018 par le géant américain des sodas Coca-Cola, veut prendre pied en Suisse, concurrençant Starbucks et autres Caffè Spettacolo (Valora). L'entreprise d'origine britannique souhaite ouvrir entre 10 et 15 cafés d'ici trois à cinq ans dans des grandes villes comme Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, Saint-Gall ou Genève, exploités sous forme de filiale.

Le groupe compte aussi, selon un article de la Luzerner Zeitung, installer des machines à café fabriqués par Thermoplan, entreprise basée à Weggis (Lucerne).

Contacté par AWP, Coca-Cola Suisse n'a pas été en mesure de répondre à nos sollicitations.

Selon le site londonien World coffee portal, Costa Coffee a ouvert 22 boutiques en Europe en 2020, contre 95 pour Starbucks et 133 pour McCafé. Les trois plus gros acteurs du continent dominent un marché de plus de 39'300 points de vente dans 48 pays. La croissance d'ouverture de points de vente a ralenti en 2020, à +0,9% contre +3,5% un an plus tôt.

Le géant américain Coca-Cola a cherché à se diversifier dans le créneau très porteur du café, en déboursant 5,1 milliards de dollars pour racheter Costa Coffee en 2018. La même année, le mastodonte veveysan Nestlé avait mis sur la table 7,2 milliards de francs suisses pour une nouvelle gamme de produits sous la marque Starbucks, disponibles en supermarchés.

ck/al/vj