Le détaillant mexicain Femsa prévoit de dépenser plus de 237 milliards de pesos (13,91 milliards de dollars) au cours des cinq prochaines années pour développer ses activités et restituer du capital à ses actionnaires, a déclaré la société jeudi, à la suite d'une série de cessions d'unités non essentielles.

Environ 170 milliards de pesos de ce plan seront investis au Mexique, le principal marché de la société, selon une déclaration de Femsa.

Femsa a ajouté qu'elle rendrait aux actionnaires environ 6 % de sa valeur de marché au cours des deux ou trois prochaines années par le biais de dividendes supplémentaires et de rachats d'actions.

La société, qui contrôle l'un des plus grands embouteilleurs de Coca-Cola au monde et une chaîne tentaculaire de magasins de proximité Oxxo, a vendu l'année dernière ses participations dans le brasseur néerlandais Heineken et le grossiste américain Jetro Restaurant Depot, dans le cadre de son recentrage sur les activités de base et de la réduction de la dette.

Un dirigeant a déclaré à Reuters que les activités qui restent à vendre représentent environ 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise.

plan de désinvestissement initial de l'entreprise

et seront probablement vendues en 2024.

"En examinant le portefeuille d'opportunités d'investissement dont nous disposons, nous privilégierons les investissements organiques au sein de nos modèles d'entreprise éprouvés qui peuvent générer des rendements", a déclaré la Femsa dans un communiqué séparé.

