Le Comité olympique et paralympique américain a intenté un procès au fabricant de boissons sportives Prime Hydration, fondé par les personnalités de YouTube Logan Paul et KSI, pour avoir prétendument violé ses droits de marque avec une campagne publicitaire sur le thème des Jeux olympiques mettant en scène le joueur de basket-ball de l'équipe américaine Kevin Durant.

La plainte a été déposée vendredi devant le tribunal fédéral du Colorado, une semaine avant l'ouverture des Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris. Elle affirme que l'utilisation par Prime des marques olympiques va induire les consommateurs en erreur et leur faire croire que le comité a approuvé la marque.

Les porte-parole de Prime et des avocats ainsi qu'un porte-parole du Comité olympique n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la plainte lundi.

Les YouTubers Paul et KSI, dont le nom de famille est Olajide Olayinka Williams Olatunji, ont lancé Prime en 2022. La plainte indique que Prime a lancé une boisson sur le thème des Jeux olympiques en collaboration avec Durant, superstar de la NBA et triple médaillée d'or, qui n'est pas citée comme défenderesse dans la plainte.

Le procès indique que l'utilisation par Prime des mots "Olympic", "Team USA" et d'autres marques déposées du comité sur son emballage et dans sa publicité constitue une infraction. Selon l'action en justice, Prime a continué à utiliser le marketing en infraction depuis que le comité a envoyé à la société une lettre de cessation et de désistement le 10 juillet.

Le comité a déclaré dans la plainte que Coca-Cola a le droit exclusif d'utiliser ses marques sur les boissons. Il a demandé au tribunal d'ordonner à Prime de cesser d'utiliser ses marques et a demandé un montant non spécifié de dommages et intérêts.

L'affaire est la suivante : United States Olympic & Paralympic Committee v. Prime Hydration LLC, United States District Court for the District of Colorado, No. 24-cv-02001.

Pour le Comité olympique : James Beard, Scott Johnston et Gregory Golla du cabinet Merchant & Gould

Pour Prime Hydration : Pas encore disponible