The Coca-Cola Company suspend ses activités en Russie

The Coca-Cola Company a annoncé aujourd’hui la suspension de ses activités en Russie.

Nous sommes de tout cœur avec celles et ceux qui endurent les effets inadmissibles des événements tragiques en Ukraine.

Nous allons continuer à surveiller et à analyser la situation à mesure que celle-ci évolue.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une société mondiale de boissons, qui commercialise ses produits dans plus de 200 pays et territoires. L’objectif de notre entreprise consiste à rafraîchir le monde et à faire la différence. Nous vendons des marques représentant plusieurs milliards de dollars dans plusieurs catégories de boissons dans le monde. Notre portefeuille de marques de boissons pétillantes sans alcool inclut Coca-Cola, Sprite et Fanta. Nos marques d’hydratation, de sport, de café et de thé incluent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest et Ayataka. Nos marques de boissons nutritives, de jus, de boissons à base de lait, et de boissons à base de plantes incluent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portefeuille, passant de la réduction du sucre dans nos boissons à la commercialisation de nouveaux produits innovants. Nous entendons avoir un impact positif dans la vie des individus, les communautés et la planète grâce à la reconstitution des ressources en eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d’approvisionnement durable, ainsi qu’à la réduction des émissions de carbone sur l’ensemble de notre chaîne de valeur. Aux côtés de nos partenaires de mise en bouteille, nous employons plus de 700 000 personnes, contribuant à offrir des opportunités économiques aux collectivités locales du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.coca-colacompany.com, et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

