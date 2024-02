The Colonial Motor Company Limited est une société néo-zélandaise qui exploite des concessions automobiles franchisées. La société possède et exploite 12 concessions Ford, chacune détenant une franchise de la Ford Motor Company of NZ Ltd. Elle est impliquée dans la distribution et la vente au détail de camions Kenworth et DAF en Nouvelle-Zélande, ainsi que dans la vente au détail de tracteurs et d'équipements New Holland, Kubota et Case IH dans le Southland. La société possède également des concessions automobiles de marques telles que Suzuki, Nissan, Kia, Hyundai, Isuzu Utes, Peugeot, Citroën et Mahindra, ainsi que des concessions de motos Suzuki, Kawasaki, Yamaha et BMW. Il opère principalement en Nouvelle-Zélande. Ses filiales comprennent Agricentre South Ltd, Avon City Motorcycles Ltd, Avon City Motors Ltd, Capital City Motors Ltd, Dunedin City Motors Ltd, Energy City Motors Ltd, Energy Motors Ltd, Fagan Motors Ltd, Hutchinson Motors Ltd, Ruahine Motors Ltd et South Auckland Motors Ltd.