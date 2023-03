Conygar Investment vend le site de Haverfordwest pour 9,7 millions de GBP

(Alliance News) - Conygar Investment Co PLC a déclaré lundi qu'il avait accepté de céder son site de développement à Haverfordwest dans le Pembrokeshire pour un produit brut de 9,7 millions de livres sterling.

L'investisseur et promoteur immobilier vendra à The Welsh Ministers et à POBL Homes and Communities Ltd. La vente est réalisée pour un montant net de 9,6 millions de livres sterling, ce qui représente un bénéfice de 200 000 livres sterling par rapport à la valeur comptable.

Conygar a déclaré qu'il utiliserait le produit de la vente pour poursuivre son projet de développement à usage mixte à The Island Quarter à Nottingham.

"Nous sommes ravis d'avoir conclu la vente de Haverfordwest, dans le cadre de notre plan visant à concentrer nos ressources sur les domaines où nous prévoyons les meilleurs rendements pour nos actionnaires", a déclaré le directeur Freddie Jones.

Les actions de Conygar Investment étaient en hausse de 0,3 % à 124,83 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

