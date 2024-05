The Conygar Investment Company PLC est une société d'investissement et de développement immobilier basée au Royaume-Uni, qui s'occupe principalement de biens immobiliers au Royaume-Uni. La principale activité de la société est la collecte de fonds, par l'émission d'actions ZDP, afin de financer sa société mère. La société opère à travers trois segments : Les immeubles de placement, les immeubles de développement et de commerce, et les activités de restauration et d'événementiel. Le segment des immeubles de placement comprend les biens immobiliers détenus par la société en vue d'une plus-value en capital, d'un revenu locatif ou des deux. Le développement et les propriétés commerciales comprennent les sites et les développements en cours de construction détenus pour la vente dans le cours normal des affaires. Ses immeubles de placement et ses projets de développement comprennent Nottingham, The Island Quarter, Haverfordwest, Pembrokeshire, et Holyhead, Anglesey. Il possède un site d'environ 36 acres dans le quartier de l'île, dans le centre ville de Nottingham.

Secteur Développement et opérations immobilières