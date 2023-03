La friche industrielle de Conygar incluse dans le nouveau port franc d'Anglesey

Conygar Investment Co PLC - investisseur et promoteur immobilier - Prend acte du succès du consortium de l'appel d'offres pour le port franc d'Anglesey, qui a réussi à décrocher le statut de port franc pour Anglesey auprès des gouvernements britannique et gallois. Elle indique que son site de 203 acres à Rhosgoch, au Pays de Galles, sera inclus dans les zones spéciales du port franc. Il explique que le port franc constituera des zones spéciales bénéficiant de procédures douanières simplifiées, d'une réduction des droits de douane, d'avantages fiscaux et d'une certaine souplesse en matière de développement.

Le directeur Freddie Jones déclare : "Nous sommes ravis que la candidature du port franc d'Anglesey ait été retenue et nous sommes convaincus qu'il s'agira d'une transformation pour l'île et d'un coup de pouce significatif pour l'économie à l'avenir".

Cours actuel de l'action : 128,00 pence, en hausse de 1,6 % à Londres vendredi matin

Variation sur 12 mois : en baisse de 14 %.

