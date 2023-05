La valeur nette d'inventaire de Conygar Investment Co PLC en baisse et passe à une perte intermédiaire en raison de l'augmentation des coûts

(Alliance News) - Conygar Investment Co PLC a déclaré mercredi qu'elle avait enregistré une perte au cours des six mois précédant le 31 mars, en raison de la multiplication des coûts, et qu'elle avait vu sa valeur nette d'inventaire diminuer légèrement.

L'investisseur et promoteur immobilier basé à Londres a déclaré que la valeur nette d'inventaire au 31 mars était de 205,1 pence par action, en baisse de 1,8% par rapport à 208,9 pence par action au 30 septembre, en raison de l'augmentation des coûts administratifs et opérationnels. Par rapport au 31 mars de l'année dernière, la valeur nette d'inventaire par action a diminué de 3,4 %, passant de 212,25 pence à 212,25 pence.

Conygar a enregistré une perte de 2,3 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 1,9 million de livres sterling l'année précédente. Les coûts directs ont augmenté à 11,5 millions de livres sterling, contre 4 millions de livres sterling l'année précédente, tandis que le coût de la vente des propriétés de développement et de commerce a augmenté à 9,5 millions de livres sterling, contre 3,6 millions de livres sterling l'année précédente.

Les recettes ont augmenté de 69 % pour atteindre 11,4 millions de livres sterling, contre 6,5 millions de livres sterling l'année précédente. Ce chiffre comprend 1,6 million de livres sterling provenant de la nourriture, des boissons et des événements au 1 The Island Quarter, son restaurant et lieu d'événements à Nottingham, en Angleterre.

Conygar n'a pas déclaré de dividende intérimaire, comme l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Conygar fait preuve d'un "optimisme prudent" pour le reste de l'année et au-delà, compte tenu de l'amélioration du sentiment des investisseurs et d'une plus grande stabilité du marché immobilier.

Le directeur général, Robert Ware, a déclaré : "Bien que nous reconnaissions les risques persistants pour les économies britannique et mondiale et l'impact que l'inflation supérieure aux objectifs et la hausse des taux d'intérêt ont eu, et continueront d'avoir, sur les consommateurs confrontés à une crise du coût de la vie, nous pensons que les progrès significatifs réalisés dans nos projets de développement actuels et ciblés nous permettent d'être bien positionnés pour tirer parti de ces opportunités lorsqu'elles commenceront à émerger".

Les actions de Conygar étaient en baisse de 0,2 % à 109,34 pence chacune à Londres mercredi matin.

