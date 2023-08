The Cooper Companies, Inc. est une société holding organisée autour de 2 pôles d'activités : - fabrication de lentilles de contact (67,8% du CA ; CooperVision) : lentilles sphériques (55,3% du CA), lentilles toriques (32,9%) et lentilles multifocales (11,8%) destinées aux soins du stigmatisme, de la presbytie, de la sécheresse et de la fatigue oculaires ; - fabrication d'instruments chirurgicaux (32,2% ; CooperSurgical). Le groupe propose également des services de soins de santé de la femme (prestations de diagnostic et de tests génétiques, amélioration et traitement de la fertilité, etc.). A fin octobre 2022, le groupe dispose de 10 sites de production implantés aux Etats-Unis (4), au Royaume Uni (2), au Porto Rico, au Canada, au Costa Rica et en Hongrie. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (49,5%), Europe (29,8%) et autres (20,7%).