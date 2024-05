The Cooper Companies, Inc. est une société internationale d'appareils médicaux. La société opère par le biais de deux unités commerciales : CooperVision et CooperSurgical. CooperVision est active dans l'industrie des lentilles de contact. Les produits de CooperVision comprennent MyDay daily disposable, MyDay daily disposable toric, MyDay Energys, MyDay multifocal, Biofinity & Biofinity XR, Biofinity Energys, Biofinity toric & Biofinity XR toric, Biofinity multifocal, Biofinity toric multifocal, clariti 1 day, clariti 1 day toric, clariti 1 day multifocal, MiSight 1 day, Avaira Vitality et Avaira Vitality toric. CooperSurgical est une société spécialisée dans la fertilité et la santé des femmes qui se consacre à aider les femmes, les bébés et les familles du monde entier. CooperSurgical propose une gamme de produits et de services axés sur l'amélioration des solutions de fertilité, l'autonomisation des soins en cabinet et l'amélioration des soins hospitaliers dans le domaine de la santé des femmes. Les marques de CooperSurgical comprennent Paragard, ER-Complete, Fetal Pillow, INSORB, PGT-Complete, RUMI II et d'autres.