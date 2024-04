Descartes Systems Group a annoncé la disponibilité de Descartes MacroPoint FraudGuard pour aider les courtiers en fret, les entreprises de logistique tierce (3PL) et les expéditeurs à identifier et à prévenir les activités frauduleuses liées aux informations sur les transporteurs, au suivi des chargements et à l'état des expéditions. Ces nouvelles fonctionnalités sont désormais incluses dans l'abonnement au service Descartes MacroPoint. Descartes MacroPoint Fraud Guard utilise une technologie avancée pour évaluer et signaler de manière proactive certains cas potentiels de fraude de la part du transporteur ou du conducteur en évaluant des milliards de points de données sur la localisation et le statut du fret pour en vérifier l'exactitude.

Il aide à lutter contre la fraude en vérifiant la localisation du fret et du conducteur, en bloquant les points de localisation jugés faux et en gérant l'interaction avec le client lorsqu'une fraude est détectée. Ces nouvelles fonctionnalités aident les courtiers en fret, les sociétés de logistique tierces (3PL") et les expéditeurs à détecter les fraudes à un stade précoce, à réduire les coûts liés aux répercussions des fraudes, à améliorer les fiches d'évaluation des transporteurs et les performances de leur réseau, à renforcer la confiance des clients et des transporteurs, et à améliorer la collaboration avec les transporteurs et les partenaires lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes ou des litiges. Descartes MacroPoint est une plateforme de visibilité multimodale conçue pour aider les courtiers en fret, les 3PL et les chargeurs à mieux connaître leurs opérations de fret et leurs expéditions.

Les transporteurs peuvent facilement se connecter à la solution par l'intermédiaire d'un dispositif d'enregistrement électronique (ELD) basé sur le GPS, de systèmes de gestion du transport (TMS) ou de méthodes de suivi basées sur des applications mobiles. La plateforme permet d'accroître le contrôle et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, grâce à des données plus efficaces et de meilleure qualité, afin d'améliorer la communication et la prise de décision. Grâce à Descartes MacroPoint, les entreprises peuvent améliorer le service à la clientèle, accroître l'efficacité de la distribution, mieux collaborer avec les clients, les fournisseurs et les transporteurs, et minimiser l'impact des perturbations et des pénalités de retard.