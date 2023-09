Le groupe Descartes Systems Inc. se concentre principalement sur les processus commerciaux de gestion de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement. Il fournit des solutions SaaS (Software-as-a-Service) à la demande visant à améliorer la productivité, la sécurité et la durabilité des entreprises à forte intensité logistique. La société permet à ses clients d'utiliser ses solutions SaaS modulaires pour acheminer, suivre et améliorer la sécurité, la performance et la conformité des ressources de livraison ; planifier, répartir et exécuter les expéditions ; tarifer, auditer et payer les factures de transport ; accéder aux données du commerce mondial ; déposer les documents de douane et de sécurité pour les importations et les exportations ; et compléter d'autres processus logistiques en participant à la communauté de la logistique multimodale. Les solutions de la société sont basées sur l'informatique en nuage et comprennent la connectivité et la messagerie des services B2B, les systèmes d'entreprise des courtiers et des transitaires, l'intelligence commerciale mondiale, la conformité douanière et réglementaire, l'expédition en ligne, la gestion du transport et l'acheminement.

Secteur Logiciels