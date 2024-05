The Duckhorn Portfolio, Inc. est une société de vins de luxe en Amérique du Nord. La société propose un portefeuille complet de vins de luxe à des prix allant de 20 à 230 dollars, dans plus de 15 cépages et 39 appellations. Le portefeuille de la société comprend certains des meilleurs domaines viticoles d'Amérique du Nord, notamment Duckhorn Vineyards, Decoy, Sonoma-Cutrer, Kosta Browne, Goldeneye, Paraduxx, Calera, Migration, Postmark, Canvasback et Greenwing. Elle s'approvisionne en raisins auprès de ses propres vignobles et de producteurs réputés de la Napa Valley, du comté de Sonoma, de la vallée d'Anderson, des côtes nord et centrale de la Californie, de l'Oregon et de l'État de Washington. Ses vins sont disponibles dans tous les États-Unis, sur les cinq continents et dans plus de 50 pays. La société exploite plus de onze domaines viticoles, dix installations de vinification, huit salles de dégustation et plus de 2 200 acres de vignobles convoités répartis sur 38 propriétés.

Secteur Distillateurs et caves à vin