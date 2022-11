Les agriculteurs invoquent le manque d'options alors que le brûlage du chaume rend l'air toxique dans le nord de l'Inde

La capitale nationale Delhi et ses environs sont enveloppés d'une couche de smog chaque hiver, car l'air froid et lourd piège la poussière de construction, les émissions des véhicules et la fumée des chaumes de culture brûlant dans les États du Punjab et de l'Haryana.

Les incendies de ferme qui font rage dans ces États sont devenus un spectacle courant, car les agriculteurs brûlent les déchets de culture pour nettoyer leurs champs après une récolte et préparer les prochaines semailles. En général, la récolte des cultures d'été commence en octobre et les semailles pour la culture d'hiver sont effectuées quelques semaines après la récolte.

Les agriculteurs du Punjab, connu comme le panier à grains de l'Inde, affirment qu'ils n'ont pas d'autre option pour se débarrasser de leurs déchets de récolte.

"Si, au lieu de brûler le chaume, il faut l'éliminer d'une autre manière, cela implique beaucoup de dépenses", a déclaré à Reuters Paramjit Singh, secrétaire général d'un important syndicat d'agriculteurs du Pendjab.

Mais il a déclaré que les feux de chaume faisaient plus de mal aux locaux qu'aux habitants de Delhi, à environ 280 km (170 miles) au sud de la ville de Khamanon dans le district de Fatehgarh Sahib au Pendjab.

"Cela atteindra Delhi bien plus tard, mais la première (victime) est l'agriculteur, car il se tient au milieu quand il le brûle", a déclaré Singh, 45 ans, debout dans un champ de déchets de récolte brûlés près de Khamanon, alors que des flammes orange consumaient les champs voisins.

"Il est impuissant, il ne l'allume pas par choix".

Le parti Aam Aadmi (AAP), qui est à la tête du gouvernement à la fois à Delhi et au Pendjab, a assumé la responsabilité de ne pas avoir réussi à endiguer le brûlage des chaumes et a déclaré la semaine dernière qu'il visait à résoudre le problème d'ici novembre prochain.

"Nous avons distribué environ 120 000 machines aux agriculteurs qui aident à détruire les résidus de culture sans avoir à les brûler", a déclaré aux journalistes le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann.

Il a ajouté que l'Université agricole du Pendjab avait développé une application mobile permettant d'identifier l'emplacement de ces machines et que le gouvernement avait également mis en place une usine de bioénergie pour l'élimination des résidus de culture.

L'AAP a exhorté le gouvernement fédéral à faciliter les réunions conjointes entre les États du Nord pour identifier les causes de la pollution et trouver des solutions pour résoudre le problème.

Un fonctionnaire du gouvernement fédéral, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que le centre avait déjà déboursé des fonds aux autorités des États pour proposer des solutions alternatives aux agriculteurs afin qu'ils cessent de brûler les chaumes.