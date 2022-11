Les mesures anti-pollution sont levées dans la capitale indienne, mais la qualité de l'air est "très mauvaise".

Ces dernières semaines, les habitants de la capitale se sont réveillés avec des matins brumeux et un ciel gris.

Une épaisse couche de smog enveloppe la ville en hiver, car l'air froid et lourd piège la poussière de construction, les émissions des véhicules et la fumée des cultures brûlées dans les États voisins, provoquant une recrudescence des maladies respiratoires parmi ses 20 millions d'habitants.

La pollution de l'air à Delhi

L'indice de qualité de l'air dans presque toutes les stations de surveillance de la ville se situait lundi entre 300 et 400 ou dans la catégorie "très mauvaise", ce qui, selon les experts, entraîne des maladies respiratoires en cas d'exposition prolongée.

Il s'agit toutefois d'une amélioration par rapport à la semaine dernière, où l'indice se situait entre 400 et 500, ce qui est qualifié de "grave".

"Les instructions pour le travail à domicile ont été modifiées et les bureaux fonctionnent à plein régime à partir d'aujourd'hui", a déclaré aux journalistes Gopal Rai, ministre de l'environnement de l'État de Delhi.

Les écoles primaires rouvriront leurs portes mercredi.

La semaine dernière, le gouvernement central et les gouvernements des États ont ordonné la fermeture des écoles primaires, interdit l'entrée des véhicules diesel transportant des marchandises non essentielles et suspendu la plupart des activités de construction et de démolition dans la région de la capitale nationale.

M. Rai a déclaré que la démolition et la construction privées resteront interdites, mais que les travaux publics liés aux autoroutes et à la transmission d'énergie seront autorisés.

La qualité de l'air pourrait toutefois se détériorer plus tard dans la semaine, a indiqué le System of Air Quality and Weather Forecasting and Research sur son site Web.