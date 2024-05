La société E.W. Scripps est une entreprise de médias diversifiée qui sert le public et les entreprises par le biais d'un portefeuille de plus de 60 stations de télévision locales dans plus de 40 marchés et de réseaux nationaux d'information et de divertissement. Son segment Local Media comprend plus de 60 stations de télévision locales et leurs opérations numériques connexes. Son groupe de stations de télévision comprend environ 25 % des foyers télévisés du pays et comprend 18 filiales ABC, 11 filiales NBC, 9 filiales CBS et 4 filiales FOX. Il compte également sept stations affiliées à la chaîne CW - quatre sur des stations à pleine puissance et trois en multidiffusion -, sept stations indépendantes et dix stations supplémentaires à faible puissance. Le segment Scripps Networks comprend les chaînes d'information nationales Scripps News et Court TV, ainsi que les marques de divertissement ION, Bounce, Defy TV, Grit, ION Mystery et Laff. Les réseaux atteignent presque tous les foyers américains par le biais de la diffusion hertzienne gratuite, du câble/satellite, de la télévision connectée et de la distribution numérique.

Secteur Diffusion