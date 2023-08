La société Eastern est engagée dans la conception, la fabrication et la vente de solutions techniques aux marchés industriels. Les activités de la société comprennent Big 3 Precision, Eberhard et Velvac. Ces entreprises conçoivent, fabriquent et commercialisent une gamme variée de produits de quincaillerie automobile et industrielle standard et sur mesure, y compris des solutions d'emballage consignées clés en main, du matériel d'accès et de sécurité, des miroirs et des caméras-miroirs. Les solutions d'emballage consigné clés en main de Big 3 Products et Big 3 Mold sont utilisées dans les processus d'assemblage de véhicules, d'avions et de biens durables, ainsi que dans les processus de production de produits d'emballage en plastique, de biens de consommation emballés et de produits pharmaceutiques. Velvac est un fournisseur de composants de rechange pour le marché des poids lourds en Amérique du Nord. Eberhard propose une gamme de produits comprenant des loquets rotatifs, des loquets à compression, des loquets à traction, des charnières, des serrures à came, des interrupteurs à clé, des cadenas et des poignées, ainsi que des services complets de développement et de gestion de programmes.

Secteur Machines et équipements industriels