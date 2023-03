The Eastern Company annonce la restructuration du poste de directeur de l'exploitation, à compter du 31 mars 2023

The Eastern Company a annoncé que Mark Hernandez, président et chef de la direction d'Eastern, a procédé à la restructuration du poste de chef de l'exploitation. M. Hernandez a supprimé le poste de chef de l'exploitation et assumera les fonctions qui incombaient auparavant à James Woidke, chef de l'exploitation. Le dernier jour de travail de M. Woidke au sein de la Compagnie de l'Est sera le 31 mars 2023.

La prise en charge par M. Hernandez des fonctions de directeur de l'exploitation prendra effet à la fermeture des bureaux le 31 mars 2023.