L'Edinburgh Investment Trust plc est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est d'investir principalement dans des titres britanniques avec l'objectif à long terme de réaliser une augmentation de la valeur nette d'inventaire par action supérieure à la croissance de l'indice Financial Times Stock Exchange (FTSE) All-Share, et une croissance des dividendes par action supérieure au taux d'inflation britannique. La société investit dans des sociétés cotées sur une bourse reconnue au Royaume-Uni. Elle peut également investir jusqu'à 20 % de son portefeuille dans des titres cotés sur des places boursières situées en dehors du Royaume-Uni. Le portefeuille est sélectionné sur la base de l'évaluation de la valeur fondamentale des titres individuels et n'est pas structuré sur la base de pondérations sectorielles. Il investit dans divers secteurs, notamment l'ingénierie industrielle, les services de soutien industriel, les détaillants, les médias, les banques, les produits pharmaceutiques et la biotechnologie. Son gestionnaire de fonds d'investissement alternatif est Liontrust Fund Partners LLP.