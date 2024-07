The Ensign Group, Inc. est une société holding avec des filiales indépendantes qui fournissent des services de soins infirmiers qualifiés, de logement pour personnes âgées et de réhabilitation, ainsi que d'autres activités auxiliaires (y compris les diagnostics mobiles et le transport médical). Ses secteurs d'activité comprennent les services spécialisés et les services de transport standard. Le segment des services spécialisés comprend l'exploitation d'établissements de soins infirmiers spécialisés et de services de thérapie de réadaptation. Le segment Standard Bearer se compose de certaines propriétés détenues par la société par l'intermédiaire de son fonds d'investissement immobilier et louées à des établissements de soins infirmiers spécialisés et à des résidences pour personnes âgées, y compris ses propres filiales d'exploitation et des exploitants tiers. Il offre des services dans 312 établissements de santé en Arizona, Californie, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Nebraska, Nevada, Caroline du Sud, Tennessee, Texas, Utah, Washington et Wisconsin. Il acquiert, loue et possède également des biens immobiliers dans le domaine de la santé afin de desservir le continuum des soins post-aigus grâce à des opportunités d'acquisition et d'investissement.