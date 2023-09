Dans la région de Barroso, au nord du Portugal, Maria Loureiro pleure à l'idée de perdre les terres de sa famille au profit d'une mine qui pourrait devenir l'un des plus grands producteurs européens de lithium, utilisé dans les batteries des véhicules électriques et d'autres technologies propres.

"Je ne veux pas qu'ils me prennent ce que mes parents et mes grands-parents m'ont légué", a déclaré Mme Loureiro, âgée de 55 ans. "Je ne veux pas de la mine [...]. Je me battrai jusqu'à la mort.

Elle fait partie des activistes locaux du Portugal et d'ailleurs dont la détermination à stopper le développement des mines - par des manifestations, des actions en justice ou le simple refus de vendre ou de louer les terres nécessaires - menace de ralentir la transition verte de l'Union européenne.

Leur opposition pourrait également faire échouer les projets de l'UE visant à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine en produisant elle-même davantage de matières premières nécessaires à la fabrication de technologies telles que les véhicules électriques.

Avec 60 000 tonnes de réserves connues, le Portugal est déjà le plus grand producteur européen de lithium, traditionnellement exploité pour la céramique. Barroso, dont les alpages luxuriants sont classés au patrimoine de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, renferme l'un de ses plus riches gisements.

La société Savannah Resources, basée à Londres, souhaite y construire quatre mines à ciel ouvert, produisant suffisamment de lithium chaque année pour environ un demi-million de batteries de véhicules électriques.

"Tous les regards sont tournés vers un tel projet", a déclaré Martin Jackson, responsable des matières premières pour batteries au sein de la société de conseil CRU, à propos des plans de Savannah, qui ont reçu une évaluation favorable de l'agence portugaise de l'environnement APA en mai.

"Il s'agit d'un test clé pour le Portugal et l'Europe dans son ensemble.

Le projet de loi sur les matières premières critiques de la Commission européenne prévoit que l'UE exploite au moins 10 % du lithium, du cobalt et des matériaux similaires qu'elle utilise d'ici à 2030, et qu'elle raffine et recycle davantage, car la concurrence mondiale pour ces ressources s'intensifie.

Michael Schmidt, analyste principal à l'agence allemande des ressources minérales DERA, a déclaré que les projets miniers actuels et prévus pourraient couvrir 25 à 35 % de la demande de lithium de l'UE d'ici 2030, bien qu'il soit plus difficile d'atteindre l'objectif de 10 % pour des matériaux tels que le nickel et le cobalt.

Se référant au projet Barroso et à un autre en France, il a déclaré que ce serait "un désastre si l'un ou l'autre [...] n'aboutissait pas".

"L'Europe pourrait certes se procurer les minerais ailleurs, mais les fournisseurs seraient en mesure de dicter les prix et les conditions", a déclaré M. Schmidt.

Les réserves de lithium du Portugal ont "un rôle important à jouer" pour atteindre l'objectif de l'UE, a déclaré le ministère de l'environnement, ajoutant que les nouvelles mines apporteraient de l'argent et des emplois aux communautés locales. Dans une déclaration, il s'est également engagé à respecter "les normes sociales et environnementales les plus strictes".

Mais Nelson Gomes, 47 ans, agriculteur de Barroso et membre du mouvement UDCB qui fait campagne contre l'expansion minière, est sceptique.

"Ils (les gouvernements) essaient de nettoyer les villes en polluant les villages", a-t-il déclaré.

"COLONIALISME

L'opposition aux projets miniers ailleurs en Europe s'est également concentrée sur les dommages causés à l'environnement.

Le mois dernier, l'activiste climatique Greta Thunberg a protesté contre des projets d'exploitation d'un énorme gisement de métaux des terres rares à Kiruna, dans l'extrême nord de la Suède, que le peuple autochtone sami de la région a décrié comme étant du "colonialisme".

"Nous devons être sacrifiés pour que les habitants des grandes villes puissent avoir des voitures électriques", a déclaré Karin Kvarfordt Niia, représentante de la communauté sami.

Le porte-parole de l'entreprise minière publique LKAB, Anders Lindberg, a déclaré qu'il était possible de minimiser les effets sur les Samis, qui, sans nouvelles mines pour accélérer l'électrification, seraient confrontés aux menaces que l'accélération du changement climatique fait peser sur leur mode de vie traditionnel.

M. Savannah a qualifié d'"étape majeure" le feu vert donné en mai par l'APA à son projet Barroso, sous réserve de conditions relatives à l'élimination de la végétation et à l'utilisation de l'eau de la rivière.

La semaine dernière, l'APA a également approuvé l'ouverture d'une nouvelle mine dans la ville voisine de Montalegre pour l'opérateur local Lusorecursos.

Mais avec seulement 15 des 916 contributions à une consultation publique soutenant le projet, Savannah doit lutter pour gagner la confiance des habitants qui ont déclaré qu'ils la combattraient, ainsi que l'APA, devant les tribunaux. La société, qui vise à démarrer la production à Barroso en 2026, a affecté 40 millions de dollars à des projets communautaires et a mis l'accent sur d'autres avantages, notamment la construction d'une nouvelle route.

"C'est comme s'ils nous disaient qu'ils allaient nous couper un bras ou une jambe et qu'ils nous offraient ensuite l'un des meilleurs médecins du monde pour nous guérir", a déclaré Catarina Alves Scarrott, de l'UDCB.

Savannah s'attend à payer environ 15 millions d'euros (16 millions de dollars) pour obtenir les 840 hectares dont elle a besoin, dont environ 75 % sont des "baldios" traditionnels, c'est-à-dire des terres communales.

Elle propose un loyer annuel de 335 euros par hectare pour louer les baldios et de 2 à 2,5 euros par mètre carré pour acheter des parcelles privées dont la valeur est au moins deux fois supérieure à leur valeur marchande, selon M. Scarrott et Savannah. Jusqu'à présent, elle n'a obtenu que 93 hectares.

"La plupart des habitants (...) n'accepteront pas d'argent, car ils savent ce qui est en jeu : leur maison", a déclaré Aida Fernandes, responsable de l'association des baldios de Barroso, qui a rejeté l'offre de la société.

Le PDG de Savannah, Dale Ferguson, a déclaré à Reuters que la question foncière était "certainement quelque chose que nous devons résoudre (...) par le dialogue", mais que le processus se déroulait bien.

M. Ferguson - qui sera remplacé ce mois-ci par le Portugais Emanuel Proenca - a déclaré qu'un bail minier de 30 ans "garantit l'accès de Savannah" aux terres nécessaires, et que la société "utilisera les mécanismes prévus par la loi portugaise, mais uniquement lorsqu'il ne sera pas possible de parvenir à un accord".

Le gouvernement portugais pourrait autoriser un achat obligatoire dans l'intérêt public, mais aucune demande en ce sens n'a été reçue, a déclaré le ministère de l'environnement, précisant qu'un tel ordre nécessiterait le paiement d'une compensation équitable.

À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

Un campement annuel contre la mine, organisé par l'UDCB en août, a rassemblé des habitants et plus de 200 militants du Portugal et de pays tels que la France et le Chili, riche en lithium.

Aux cris de "Barroso n'est pas à vendre" et "Savannah, quittez nos montagnes", ils ont défilé autour du village de Covas et de ses maisons rustiques en pierre. Certains portaient des crânes d'animaux pour souligner les menaces qui pèsent, selon eux, sur la faune de la région.

"Il s'agit d'un problème européen, car les multinationales creusent partout sur le continent", a déclaré Teresa Camille, 54 ans, dont le groupe Stop Mine 03 fait campagne contre les projets d'exploitation d'une mine en France qui pourrait fournir du lithium pour environ 700 000 batteries de véhicules électriques par an.

Gunilla Hogberg Bjorck, qui représente les opposants au projet d'exploitation de terres rares Norra Karr dans le sud de la Suède, bloqué depuis 2009 en raison de craintes de pollution de l'eau potable, craint que les efforts de l'UE en faveur de l'indépendance minière ne soient une "catastrophe" pour le droit de l'environnement. "Les politiciens écoutent ceux qui crient le plus fort et qui ont le plus d'argent - et c'est l'industrie minière", a-t-elle déclaré.

