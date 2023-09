The Environmental Group Limited est une société basée en Australie qui se consacre à la conception, à l'application et à l'entretien de systèmes de contrôle des émissions de gaz et de vapeur, de systèmes d'admission et d'échappement pour les turbines à gaz, aux services d'ingénierie et au développement de solutions de traitement des eaux. Il s'agit d'un fournisseur d'installation de services pour les installations et les équipements de transfert de chaleur principalement liés aux chaudières, y compris un service client 24/7 pour l'assistance mécanique, électrique et d'automatisation à une variété d'industries. Elle opère par le biais de cinq unités commerciales : Total Air Pollution Control (TPAC), Baltec Inlet & Exhaust Systems (IES), Tomlinson Energy Service, EGL Water, et EGL Waste Services. La TPAC propose une gamme de technologies qui réduisent la poussière, les odeurs et les gaz nocifs de l'environnement. Sa société Baltec IES produit des systèmes d'admission et d'échappement pour les turbines à gaz, qui sont utilisés pour compléter et augmenter la production d'énergie solaire et éolienne. La division EGL Water continue à développer ses technologies en collaboration avec l'Université de Victoria.

Secteur Services et équipements environnementaux