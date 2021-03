Thaïlande-Des dizaines de blessés lors de manifestations antigouvernementales 21/03/2021 | 09:58 Envoyer par e-mail :

BANGKOK, 21 mars (Reuters) - Plus de 30 civils et policiers ont été blessés lors de manifestations antigouvernementales en Thaïlande, a indiqué dimanche un centre médical d'urgence, après que la police a utilisé la veille des canons à eau, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser les rassemblements. Des vidéos circulant sur les médias sociaux ont montré des policiers frappant et piétinant des personnes, d'autres fuyant les policiers en tenue anti-émeute et certains abandonnant leur moto. Une autre vidéo montre des personnes se réfugiant dans un restaurant McDonald's pour échapper aux gaz lacrymogènes. Treize policiers et 20 autres personnes ont été blessés, selon le centre médical Erawan. La police a assuré dimanche que ses actions étaient conformes aux règles internationales et que 20 manifestants avaient été arrêtés pour avoir enfreint la législation sur les rassemblements publics et avoir insulté la monarchie. La monarchie thaïlandaise est depuis l'an dernier la cible d'un mouvement de protestation de la jeunesse du pays qui accuse le roi et le gouvernement - dirigé par l'ancien chef de l'armée Prayuth Chan-ocha - d'étendre les pouvoirs monarchiques à un niveau jamais vu depuis la fin de la monarchie absolue, en 1932. (Chayut Setboonsarng et Panarat Thepgumpanat, version française Jean-Michel Bélot)

