Estée Lauder : Jefferies relève son conseil

Jefferies relève son conseil sur Estée Lauder de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 240 à 310 dollars, 'sur la base de solides résultats trimestriels et voyant la combinaison de la Chine et de l'e-commerce remodeler complètement son modèle'.



Selon le broker, pour qui la Chine est le moteur le plus critique du modèle, le bilan 'permet de compenser la maturation sur les marchés traditionnels' et le commerce en ligne fait basculer le groupe de cosmétiquesvers 'un modèle vertical à marge plus élevée'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.