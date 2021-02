ESTEE LAUDER : bat le consensus, mais prévisions prudentes

Estee Lauder a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais fait part de sa prudence en raison des restrictions sanitaires. Le bénéfice net pour le trimestre clos le 31 décembre s'est établi à 873 millions de dollars, ou 2,37 dollars par action, contre 557 millions, ou 1,52 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,55 dollars. Le consensus le donnait à 1,69 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 4,85 milliards. Les analystes visaient 4,49 milliards.



Pour le troisième trimestre, le groupe table sur un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 1,1 et 1,2 dollar. Le consensus le donne à 1,46 dollar. Les ventes sont attendues en hausse de 13% à 14%. Le marché vise +15,3%.