Estée Lauder : BPA presque divisé par deux au 4e trimestre

Estée Lauder publie un BPA ajusté de 0,42 dollar au titre des trois derniers mois de son exercice 2021-22, en chute de 46% par rapport au trimestre clos le 30 juin 2021, pour des revenus en baisse de 10% à 3,56 milliards (-8% en organique).



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe de cosmétiques a réalisé un BPA ajusté de 7,24 dollars, soit une hausse de 12% en devises constantes, pour un chiffre d'affaires net de plus de 17,7 milliards, soit une augmentation de 9% (+8% en organique).



'Nos multiples moteurs de stratégie de croissance se sont avérés inestimables dans un contexte de pandémie et de complexité macroéconomique, nous offrant la diversification nécessaire pour saisir la croissance du moment', commente le CEO Fabrizio Freda.



Pour l'exercice qui commence, Estée Lauder estime que son BPA ajusté de frais de restructuration et autres, devrait se situer entre 7,39 et 7,54 dollars, pour un chiffre d'affaires attendu en croissance de 3 à 5% (7 à 9% en organique).



