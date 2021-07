Estee Lauder : ELC annonce la promotion de Daniel Mahler au poste de Vice-président exécutif, Leadership de la Transformation mondiale et des Catégories

Aujourd’hui, The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) (« ELC ») a annoncé que Daniel Mahler avait été promu au poste de Vice-président exécutif, Leadership de la Transformation mondiale et des Catégories, et que sa promotion prenait effet au 1er juillet 2021. Il continuera de faire rapport à la fois à Fabrizio Freda, président et président-directeur général, et à Tracey T. Travis, vice-présidente exécutive de la Finance et directrice financière.

« Notre capacité unique en matière de Transformation est une approche novatrice dans notre secteur d’activité qui permet de faire continuellement évoluer notre entreprise en la propulsant dans l’avenir », a déclaré Fabrizio Freda. « Daniel Mahler est un dirigeant dynamique doté de compétences exceptionnelles pour aligner les parties prenantes et traduire les idées en actes. Sous son leadership, la Transformation accélère les activités d’ELC dans les domaines à forte croissance prioritaires et renforce notre aptitude à pivoter stratégiquement et acquérir des consommateurs. »

À ce jour, Daniel Mahler a dirigé une vaste gamme de priorités stratégiques en matière de changement à l’échelle de l’entreprise toute entière. Il a conjointement conçu et rendu opérationnel le modèle de Transformation intégré d’ELC pour accélérer les piliers clés du changement et intégrer ces capacités au sein de l’organisation en tant que nouvelles manières permanentes de traiter des affaires. Ses contributions englobent notamment sa participation à l’orchestration des initiatives d’entreprise suivantes : renforcer davantage la région Asie-Pacifique en tant que deuxième marché domestique à long terme ; faire évoluer l’approche d’ELC à l’égard de la gestion de l’innovation de la marque et du portefeuille de catégories ; changer progressivement les capacités créatives en matière de marque ; apporter un soutien à la transformation numérique pour fournir des expériences numériques High-Touch inégalées aux consommateurs; et accélérer l’approche d’entreprise d’ELC relative à l’impact social et au développement durable.

« Sous le leadership de Daniel Mahler, la Transformation s’est révélée être le facilitateur clé pour traverser de manière efficace la pandémie COVID-19 », a fait savoir Tracey T. Travis. « En exploitant ses capacités en matière de Transformation, la société a été en mesure de pivoter plus rapidement vers des zones de croissance telles que la Chine, le commerce en ligne, et de répondre aux besoins du consommateur de plus en plus conscient tout en s’adaptant à la réalité post-COVID. »

Daniel Mahler continuera également à superviser les capacités du Leadership des catégories d’ELC en visant à maximiser le portefeuille de marques d’ELC pour remporter des victoires dans les domaines des soins de la peau, du maquillage, des parfums et des soins capillaires. Collaborant étroitement avec les présidents des Groupes ELC, Daniel Mehler a facilité un nouveau processus, portant appui au modèle orienté marque d’ELC, pour fournir des informations exploitables sur la conquête de parts de marché par une équipe intégrée, dans les catégories et sous-catégories les plus vastes et les plus dynamiques des cosmétiques de prestige à l’échelle mondiale.

Daniel Mahler a rejoint ELC en tant que co-président, Comité de la Transformation mondiale, en 2020, après avoir travaillé chez Kearney, cabinet international de conseil en gestion de premier plan. Ses activités initiales chez ELC ont consisté à mettre en place le modèle de Transformation de la société et à constituer l’équipe mondiale de la Transformation.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de qualité pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques telles que Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced and Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, notamment The Ordinary et NIOD.

